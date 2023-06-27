許多民眾喜歡挑戰騎車環島一圈，一名女網友抱怨，有位「公主病」同事揪大家環島，卻在行程中頻頻脫隊，最後甚至直接落跑，一行人等了3個小時，打電話才知道她竟然搭高鐵回台北了，原PO氣炸「髒衣服還放在我這裡，居然好意思叫我洗完帶去公司還妳！」網友全看傻眼，「真是刷新我的三觀」，直呼這種人應列入黑名單。

一名女網友在《匿名公社》社團發文表示，女同事揪大家一起騎車環島，但上路後卻頻頻脫隊，原PO認為騎得慢沒關係，大家都願意等，但行程進行到一半時，主揪突然告知約在下個集合地點就好，不用浪費時間等她。

一行人到了約定集合地點，等了3個小時都不見她蹤影，打電話才發現對方把機車託運，搭高鐵準備回台北了，原PO當場傻眼，「妳主揪環島結果落跑？而且妳的髒衣服還在我這，居然好意思叫我洗完帶去公司還妳。」

許多網友驚呼「真是刷新我的三觀」、「可以拒絕往來了」、「這種人列入黑名單，以後旅伴名單絕不會出現」、「能這樣做自己也不簡單」、「衣服幫她寄貨運回去，記得用到貨付款」、「一趟行程認清一個人，很值得。」也有網友提醒原PO，「這種人當同事要小心被利用背鍋」。