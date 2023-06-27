重啟服貿近來成為政壇焦點，民眾黨主席、2024總統參選人柯文哲表態從以前到現在，他一直都是反黑箱不反服貿，不過立委邱顯智酸此說法是把「反黑箱以反服貿」偷換成「反黑箱不反服貿」，背叛了走上街頭的一整個世代。

邱顯智昨日在臉書連發數篇文表示，以他多年來從事人權運動的經驗，如果單純靠「反黑箱」就能夠號召數十萬人上街頭，那台灣的人權與司法程序正義早就飛天了，因此把「318反黑箱服貿運動」的訴求，簡化成單純追求程序正義的「反黑箱」，其實是在扭曲歷史。

「用大家最愛的糖衣毒藥講，就是台灣爽舔糖衣但毒藥沒有下肚！」邱顯智指出，近日有把反服貿滑坡到廢除ECFA，甚至不跟大陸做生意的說法，但他解釋最早其實是因為大陸有一些目的才會做出超級讓利，從2011至2022年為止，台灣輸陸共減免了94億元，大陸輸台僅減免10億元，有了減免關稅的早收清單後，再到服貿貨貿的全面談判，只是服貿最後被318擋掉了。

邱顯智強調，把318運動擋下服貿的反黑箱、逐條審查拿來當成「不反服貿」的背書，事實上就是把「反黑箱以反服貿」的概念偷換成「反黑箱不反服貿」，「這是背叛一整個因為對國家前途、個人未來感到深刻憂慮才走上街頭的世代」。

該文發出約12小時候，吸引超過2600條留言，正反網友透過留言的方式進行論戰，有人支持說「不用強求一定要點名柯黃兩人，這篇文章就把態度做出來了」、「感謝邱律師還記得初衷」。

不過也有許多人持反對意見，反酸「這篇獲得許多綠粉支持，不過他們不會投給你」、「如果是這樣，那請問『先立法、再審查』，是要審什麼？如果從頭到尾就是不管服貿怎麼樣，都要反。那太陽花是不是在騙人？」還有人說「蠻訝邱顯智委員會這樣說，把反黑箱跟逐條審查當成是政治手段，以惡意杯葛的手段，其目的是為了反服貿。你這種講法，根本是愚弄支持太陽花運動的群眾，有多少人是因為程序不正義，希望能夠按部就班的簽訂貿易協定，才會支持這場學運」。