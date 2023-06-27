世芯-KY昨晚公告將引入緯創、ACHG Limited做為策略投資者。緯創斥資約10億元取得69萬股、持股比0.94%，每股取得平均價格 1448元，以世芯-KY昨日收盤價1835元推算，折價率約21%。

世芯-KY指出，本次私募主要尋求與國內外科技大廠及產業基金進行技術合作、市場業務開發或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金，以及因應公司長期營運發展所需。

世芯–KY補充說，本次之所以不採用公開募集，主要是考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作伙伴間更緊密的長期合作關係。

世芯-KY本次辦理私募股數共138萬股，緯創與ACHG Limited取得各半持股，未來股本估計增加近2%，私募增資基準日訂在7月10日。