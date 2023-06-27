AMD行銷、通訊暨人力資源事業群資深副總裁Ruth Cotter表示，從雲端、PC到通訊及各種智慧終端設備，AMD的高效能與自行調適運算解決方案在塑造運算的未來方面扮演著愈來愈重要的角色。近三十年來，愛爾蘭一直是歐洲首屈一指的研發中心，發展出各種自行調適運算解決方案，吸引擁有專精技術的人才進駐當地。藉由進一步投資與擴展在都柏林與科克的據點，我們持續推動在愛爾蘭的創新業務並支援歐洲的半導體產業體系發展。透過這項投資計畫，AMD在愛爾蘭的研發團隊將著手設計創新的高效能與自行調適運算引擎，以加速資料中心、網路、6G通訊與嵌入式解決方案，以及發揮在人工智慧的領先優勢。

在AMD於2022年收購賽靈思之前，賽靈思曾與愛爾蘭投資發展局在許多領域合作，聯手推動愛爾蘭的半導體創新。賽靈思於2017年宣布投資4000萬美元，以擴大研發與工程營運，招募超過100位專精技術員工。愛爾蘭據點設立於1994年，是賽靈思首個位於美國以外的專屬用途據點。此據點在設立一年後開始營運，專注於製造、營運支援、工程以及管理。自從收購賽靈思以來，愛爾蘭是AMD在歐洲規模最大的研發據點之一，創下許多紀錄，包括推出極其成功的商用AMD Zynq UltraScale+RFSoC半導體產品系列。