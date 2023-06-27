此次董事、監察人聯席會亦通過規劃開放證券投資信託事業為其發行之新臺幣ETF(標的指數成分證券全部為國外有價證券之國外成分證券指數股票型證券投資信託基金)，申請加掛其他幣別之受益憑證櫃檯買賣，修正「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」，將陳報主管機關核定後公告施行。

公托出包陳其邁徹查「終止合約」　新北餵藥、新竹不當對待接連爆
《科技》4年內擬砸1.35億美金 AMD擴大投資愛爾蘭
殲-10、殲-16大軍壓境我國24海浬 退役少將大膽預言結局
#宸曜 #上櫃申請案 #監察人 #證券 #國外