此次董事、監察人聯席會亦通過規劃開放證券投資信託事業為其發行之新臺幣ETF(標的指數成分證券全部為國外有價證券之國外成分證券指數股票型證券投資信託基金)，申請加掛其他幣別之受益憑證櫃檯買賣，修正「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」，將陳報主管機關核定後公告施行。
《櫃買市場》櫃買通過 騰雲、宸曜上櫃申請案
櫃檯買賣中心第10屆第25次董事、監察人聯席會議通過騰雲科技(6870)及宸曜科技(6922)上櫃申請案。
櫃檯買賣中心第10屆第25次董事、監察人聯席會議通過騰雲科技(6870)及宸曜科技(6922)上櫃申請案。
此次董事、監察人聯席會亦通過規劃開放證券投資信託事業為其發行之新臺幣ETF(標的指數成分證券全部為國外有價證券之國外成分證券指數股票型證券投資信託基金)，申請加掛其他幣別之受益憑證櫃檯買賣，修正「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」，將陳報主管機關核定後公告施行。
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