愛德萬測試與恩智浦於亞大開設的課程正式名稱為「EEE 522射頻測試」（EEE 522 Radio Frequency Test），最早的授課內容由亞大艾拉‧A‧佛頓工程學院（Ira A. Fulton Schools of Engineering）的教職員開發。

愛德萬測試與恩智浦同仁自去年中首次體認到開設此課程的必要性，主要基於二大原因。首先，亞利桑那州原本就是多家先進晶片廠的故鄉，現在又迎接新一波晶圓廠興建潮，未來對測試工程師的需求勢必大增。

其次，美國地方大學的工程學程，並未開設專門訓練、或輔導工程師進入半導體測試產業的課程。愛德萬測試與恩智浦在亞利桑那州都有多處據點，於是向亞大提議開班。除了推動必要實驗室的規畫與發展外，雙方還挹注資源確保計畫成功。

其中，愛德萬測試提供最先進的V93000系統單晶片（SoC）測試系統，安裝在坦佩市的亞大研究園區（ASU Research Park），並由來自恩智浦與愛德萬測試工程團隊的專家擔任督導，從旁協助學生進行實驗、深化在課程中習得概念，並藉此熟悉業界頂尖的自動化測試平台。

此套射頻測試課程由隸屬亞大艾拉‧A‧佛頓工程學院的電子、電腦與能源工程學院（ECEE）負責開設，內容涵蓋當前針對混合訊號電路與射頻電路的生產測試策略、生產測試的經濟因素，以及降低生產測試成本的最新研究法。

而亞大學生將學習如何定義測試條件和測試流程、測試程式撰寫及改進、解讀量測資料、辨識潛在的製造問題、以及測試流程的自動化。愛德萬測試與恩智浦於亞利桑那州皆有多處據點，對此區域投資甚鉅，未來也將持續支持這套課程或後續其他課程開設。