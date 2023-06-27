紐約時報分析，瓦格納傭兵集團劍指俄羅斯軍方高層的叛變雖迅速落幕，仍顯露俄烏戰爭爆發一年多來，俄羅斯總統蒲亭掌控菁英利益集團的能力弱化，後果難料。

紐時專欄作家陶布（Amanda Taub）在時事分析文章寫道，威權領袖看似大權在握，實則依賴強大的菁英利益集團維繫政權。各國情況有別，有些統治者依賴軍隊，其他則倚靠一黨專政、宗教或富裕商界領袖。

蒲亭掌權23年來，背後有前蘇聯國家安全委員會（KGB）或其他安全機構轉入政壇的「軍情派」人士（Silovik）組成的堅強利益集團，在情治、能源領域和各部委位居要職。蒲亭民意支持度高，不必服膺可能換下他的政黨，且打散權力避免有人強到可推翻他，這一切在他去年2月揮軍烏克蘭後出現變數。

研究政變的美國漢密爾頓學院（Hamilton College）政治學家德布魯因（Erica De Bruin）表示，威權統治者對外開戰時，與核心菁英支持者之間的關係可能趨於緊繃。如果菁英認為衝突是受誤導而生，特別容易如此。

俄烏戰爭爆發後，俄羅斯經濟因國際制裁大受影響，俄軍傷亡慘重，克里姆林宮大規模徵兵掀起民怨。在普里格津（Yevgeny Prigozhin）領導下，瓦格納集團（Wagner Group）去年夏季投入戰事，在俄軍試圖喘息時帶頭攻擊烏東地區，看似替蒲亭解決許多問題。

但普里格津近幾個月不斷痛批蒲亭親信、俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu），指控蕭依古與參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）怯懦、腐敗，把俄羅斯人民推上戰場送死。

蕭依古隨後阻撓瓦格納集團吸收囚犯作戰，6月稍早更下令瓦格納戰士須與俄國軍方簽約，形同剝奪這個傭兵組織的自主權。普里格津拒絕照辦，堅稱只效忠蒲亭。

上週末情勢驟變，普里格津23日透過社群媒體指控蕭依古下令攻擊瓦格納戰士，當晚與部隊占領俄國南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），隔天早晨開赴莫斯科，緊張局勢震撼全球。

陶布指出，這次事件屬於叛亂，而非政變，也不代表蒲亭在位時日無多。普里格津宣稱的目標是驅逐軍方高層，而非奪權，今天更以不滿俄軍強迫瓦格納戰士簽約的「抗議」形容。此外，這次叛亂迅速落幕，克里姆林宮24日晚間宣布普里格津將離境前往白俄羅斯，他的部隊不會被秋後算帳。

德布魯因說，叛變透露內部不滿情緒，日後謀劃政變的人可加以利用。一項大型研究發現，非洲兵變鮮少直接升級成政變，但與不久的將來發生政變機會增加有關。

不過，德布魯因認為俄羅斯情況有別，因為普里格津罷手，而不是被俄軍擊敗，蒲亭看起來沒有在這次對抗中成為贏家。

蒲亭24日發表簡短談話、指控普里格津背叛後消聲匿跡，俄羅斯政府隨後宣布與普里格津達成交換條件。分析家認為，蒲亭的回應可能暗示行為不忠的代價沒有許多人想像那麼高。

蒲亭今天宣稱，自己在瓦格納兵變時積極在幕後運作，避免流血事件，「這需要時間，包括給那些犯錯的人一個改變心意的機會」。

柏林智庫卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）資深研究員史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）表示，普里格津雖然是「特殊現象」，且在俄羅斯菁英圈中被孤立，仍為蒲亭帶來打擊。「我不會低估未來出現模仿者的可能性，但永遠不會有像他（普里格津）那樣的人了」。（編輯：張芷瑄）1120627