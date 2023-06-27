工作薪資高低取決於求職者的專長、經歷和能力，一名初步入社會的男子表示，以為隨便找能有30K的工作，還能坐辦公室、有穩定的升遷制度，實際找工作才發現不如想像簡單，甚至月薪要破30K都很困難，貼文引起網友熱議。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，學生時期以為畢業後，隨便都能找到30K的工作，還能坐辦公室，表現好的話老闆還會加薪，實際踏入社會，才意識到過去的想法有多懵懂無知，「出社會才知道薪資破30K很難，好難過。」

貼文引起網友討論，「以前覺得基本工資只是設好玩的，出社會才發現很多公司真多就給你2萬6400元」、「現在要找一份30K起薪的工作確實有點難」、「學生時期覺得30K很多，現在看真的很少」、「想法一樣＋1，現在已經妥協，覺得比最低薪資高一點，我就心滿意足」

也有不少人認為找不到30K的工作是原PO不夠努力，或是不願屈就，「如果連30K都很難，代表你完全沒有任何技能可言，取代性太高，社會是殘酷的」、「搬水泥磚塊的，一個月隨便都有70K，其他類似的也一堆，但就是你不想做」、「不會很難，是你挑工作」。