俄羅斯瓦格納集團24日打著「清君側」的名義發動叛亂，後在白俄羅斯總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）介入調停下事件落幕。對此，退役陸軍少將、桃園市議員于北辰指出，台灣曾發生過類似的叛亂事件，即1964年的湖口兵變，當時發動叛亂的指揮官也同樣打著要「清君側」的口號，不過，不同於這次瓦格納兵變，當時事件很快就落幕。

瓦格納這次發動叛亂，聲稱要推翻俄軍領導，事實上，先前就曾傳出，該集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）與俄羅斯國防部長蕭伊古（Sergei Shoigu）關係不佳，普里格津更在巴赫姆特戰役時期，曾多次拍攝影片，抱怨蕭伊古不給他的部隊彈藥，以及俄國正規軍表現不佳。

于北辰昨（26）日在政論節目《新聞面對面》指出，普里格津打著「清君側」的名義發動叛亂，與發動湖口兵變的時任陸軍裝甲兵副司令趙志華的作法一模一樣。他提到，當時趙志華因為對前參謀總長、一級上將周至柔有強烈不滿，所以藉著向部隊訓話的機會，號召部隊一起跟他北上。

于北辰接著說，當時有名政戰軍官上前，聲稱要跟趙志華一起北上，結果一個動作搶走了趙的手槍，並將他制伏，因此，整起事件很快就平息，「大概2個小時就解決了」。