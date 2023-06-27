民進黨主席、2024總統參選人賴清德日前曾表示，戰爭時主力部隊是職業軍人，義務役軍人不會前往戰場，引發熱議。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，賴根本是連國軍制度都搞不清楚，自己聽到都要昏倒了。

吳子嘉昨（26）日在節目《關鍵時刻》說到，賴清德日前演講，竟稱如果不幸發生戰爭的話，打仗是職業是軍人的事，義務役的人不負責打仗，可以當衛兵，護橋梁、護倉庫、去管交通。吳驚呼，「賴清德講這個話，我一看完要昏倒了，什麼時候義務役可以這樣分，他連軍方現在的制度跟規定都搞不清楚，就隨隨便跟學生亂開支票。」

另外針對蔡政府去年底宣布的「強化全民國防兵力結構調整方案」，民國94年次後義務役期將恢復為1年，國防部與教育部推出就學「3+1方案」，讓大學生能夠3年完成學業、1年當兵，4年可同時完成服役和學業，並規劃役男可在每學期開始的2月、9月向戶籍地公所申請，並於學期結束的寒假或暑假入營。吳子嘉怒轟，「網路上已經炸鍋了，飽漢不知道餓漢飢」。

吳子嘉還強調，教育部這個方案的背後，當然是因為賴清德本身要爭取年輕票，因為現在年輕票的版圖，民眾黨主席柯文哲拿下第一名。吳痛批，蔡政府這整個方案荒腔走板。