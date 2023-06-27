一名華姓小黃運匠，連續犯下利用含有FM2成的安迷藥迷姦女學生及女房東遭判刑11年6個月。華男但法官在調查後，竟又發現，華男早在犯下兩起案件前，曾用相同手法對一名女性友人下藥性侵，未料該名女子卻當場休克，經送醫後卻造成終生癱瘓，高院審理後，依以藥劑強制性交罪判處華男10年有期徒刑，全案定讞。

根據判決書，華姓計程車司機與女子小美兩人為友人，華男曾因失眠障礙，經醫師開立處方取得含有氟硝西泮（即FM2）成分之安眠藥，事後趁機對小美下藥，讓她昏睡後性侵。

未料小美卻因昏迷後一度休克並疑似心肌梗塞、缺氧性腦病變與腦水腫、癲癇及肺炎併呼吸衰竭之傷害，經華男報警送醫後，經急救後救回一命，卻造成終生癱瘓。

但是華男卻辯稱自己當時喝醉了，見到小美沒有反應才嚇到醒來，兩人並未發生性行為，並聲稱當時親吻小美胸部就發現怪怪的，根本沒碰到下體，在警察局因為慌了才會承認有性侵，自己沒有對女方下藥，是因為見到女方都沒有反應才叫救護車。

法官查出，華男曾藉提供雞湯、紅色膠囊給女性養生保健為由，而將安眠藥加入雞湯，趁藥效發作後對女子性侵的紀錄。

法官認定，華男對女方施用含有FM2成分之藥錠，再對女方性侵，手段惡劣，迄今犯後否認犯行，且未與女方達成和解，未見悔意且惡行重大，依以藥劑強制性交罪判處華男10年有期徒刑定讞。