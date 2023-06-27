一名36歲的上班族女子，在一次健檢發現，已有中度脂肪肝，且已達糖尿病前期，醫師細問其生活型態發現，女子平時愛吃油炸物與精緻甜點。經遵循正確飲食原則後，女子隔年健檢數值全數進步，脂肪肝也完全消失。

根據衛福部統計2022年十大死因排行榜，依序為癌症、心臟疾病、新冠肺炎、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變。

北投健康管理醫院醫師沈彥君表示，近年來國人三高（高血壓、高血脂、高血糖）盛行率大幅增加，三高會引發眾多併發症，例如高血壓易使血管病變，提高腦出血或中風發生率；高血脂容使得血管堵塞、引發心肌梗塞；糖尿病也易使得血管病變、造成腎功能異常，甚至終身洗腎。

她表示，曾遇過一名36歲的上班族女性，在一次健檢當中，血液檢查結果呈現滿江紅、中度脂肪肝，且已達到糖尿病前期的狀態。經探詢後得知，該女子的飲食習慣大有問題，平時偏愛吃油炸與精緻甜點，也無運動習慣。

沈彥君表示，她當下提醒該女子要把握逆轉關鍵時刻，並提供正確的飲食觀念。隔年，該女再度安排健檢追蹤，女子的血液檢查數值全數進步至正常範圍，脂肪肝也消失，大幅降低罹患慢性病的風險。