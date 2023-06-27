苗栗一名人夫阿飛（化名）遠赴外地出差，怎料妻子竟在此期間與女性「閨蜜」外遇，2人不僅毫不避諱談論相約「打砲」等性暗示話題，更被監視器拍到直接在沙發愛撫，甚至在幼子面前舉止親密，讓阿飛氣炸提告求償百萬，法官認為2人行為已侵害阿飛配偶權，判2人須連帶賠償20萬元，全案定讞。

據判決書指出，阿飛（化名）主張與妻子2015年結婚，並育有1名幼子。怎料妻子竟趁他遠赴外地工作期間，與閨蜜發生婚外情，阿飛控訴，該閨蜜雖為女性，卻總一身男性裝扮，2人不僅經常為親吻、擁抱、愛撫等親密舉止，甚且同睡住所，閨蜜私下也稱呼妻子為老婆、毫不避諱談論相約「打砲」等性暗示話題，且一同前往汽車旅館住宿，2人已逾越一般同性朋友之交往關係，更不避嫌於幼子面前為親密之行為，事發後竟以閨蜜為女性作為開脫之詞，毫無悔意，2人行為侵害他的配偶權，因此怒告求償100萬元。

法庭審理時，2人辯稱是於網路遊戲中相識，並成為無話不談之閨密。人妻表示，時值丈夫延長外出工作任期，致其需獨自承擔照顧孩子、伺候婆婆的壓力，閨蜜知曉後，基於好友情誼，才每週抽空前往陪伴、並幫忙照顧小孩。

至於阿飛提出之監視器畫面所拍攝2人親吻、擁抱及愛撫等舉動，僅是女性友人間之親密肢體接觸；2人行車紀錄器之錄音檔互以老公、老婆相稱，並有我想吃你、打砲等言語，是女性密友間之戲謔之詞，無從以此證據認定2人有超越閨密之不當交往關係。

法官勘驗相關證物，發現2人不僅有頻繁牽手、嘴對嘴親吻及擁抱之行為，並有趴在身上、躺在沙發上為親密肢體接觸（撫摸私處）等行為，另有互道「想吃你、打砲、好想你」等親密言語，且數度一同出遊等，足證其2人之互動甚為親密，顯屬情侶間之相處，在客觀上已逾越同性友人間之互動。

法官認為2人以同性為由，做為掩飾情侶之實，誠屬推卸之詞，因此不採信其等說詞，判2人須連帶賠償阿飛20萬元，2人不服提上訴，高院法官駁回，全案定讞。