台灣動物緊急救援小組與成人商品專賣店「情趣夢天堂」合作，一起募集貓狗飼料。（台灣動物緊急救援小組提供／林瑞益高雄傳真）

「台灣動物緊急救援小組」為了幫浪浪找飼料，日前與全國最大的成人商品專賣店「情趣夢天堂」合作，推出「單身也能撒狗糧、尻尻也能救浪浪」關懷弱勢流浪貓狗行動，共募集6147公斤的飼料，將在近期陸續分送至全台灣超過190處弱勢流浪貓狗收容園區，照顧超過2.8萬隻毛小孩。

此次活動的行銷企畫陳彥竹指出，雖然成人用品產業看似與流浪動物議題毫無關聯，但該公司長久以來關注社會議題，並希望投入公益，善盡社會責任；因此特別與台灣動物緊急救援小組合作，希望關懷社會弱勢的毛小孩。

「單身也能撒狗糧」活動從今年5月開始推動，期間消費滿1000元，夢天堂即捐出1公斤的貓狗飼料；活動推出後獲得廣大回響，共募集6147公斤的貓狗飼料，已全數捐贈「台灣動物緊急救援小組」。陳彥竹說，希望喚起大家對全台各地貓狗園區缺糧議題的關注，也希望拋磚引玉，吸引更多企業投入公益。

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台表示，組織非常感謝夢天堂加入幫助弱勢貓狗園區行動，更證明「公益是不分產業的」；該組織多年來曾經合作的企業有寵物賣場、便利商店、電信公司、二手衣平台、太陽能光電產業等。