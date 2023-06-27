宜蘭知名炒飯「約翰兄弟二號店」，透過社群拋出停業消息，震驚不少饕客。老闆說，8月底將結束營業，「人生很長，將把重心放在另一半及家庭，我們應該放手了」。不少粉絲感到不捨，留言鼓勵之餘，也盼日後還有機會吃到口味獨特的最強炒飯。

「約翰兄弟二號店」曾於2019年獲得「台灣炒飯王」全國季軍、東區地方冠軍，許多人到宜蘭旅遊，都會上門光顧，甚至博得東台灣最強炒飯美譽。不過業者透過臉書粉專宣布，8月31日將結束營業。

約翰兄弟表示，兄弟3人經幾星期深思熟慮，期間不斷交換意見，最後仍做出停業決定，「我們知道這間店正走在正確的路上，我們也越做越順利，但人生很長，未來的日子還有太多可能，我們應該把這個可能的未來，交給各自的另一半，一起去規劃生活藍圖，所以，我們應該放手了」。

老闆不諱言，「三兄弟一起經營一家店」確實吸引人，但是當生命的進程走到成家立業這階段，就必須做出改變，畢竟若三個人的時間都綁在一起，反而讓一切失去了彈性，「我們並不樂見這樣的情況」。