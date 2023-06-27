「抖音男神」耀樂日前爆料與知名藝人炎亞綸交往時，曾遭對方強迫發生性關係，甚至拍攝私密影片還外流，對此，炎亞綸第一時間發長文道歉，但耀樂於21日召開記者會還原當時情況，而炎亞綸則直闖記者會鞠躬道歉，引起網友熱議；如今網友挖出炎亞綸過往緋聞且男女皆有，其中炎亞綸曾表示，大一時女友在墾丁出車禍身亡，讓他相當難過：「原本有美好的人生等著我們」。

炎亞綸以偶像男團「飛輪海」出道，而他還在就讀文化大學新聞系三年級時，曾向媒體表示，自己在三年內痛失三位好友，其中有次返校看完籃球比賽後，與兩位好友相約到山下球場碰面，但他當時與同學分兩輛車下山，「以前我大多走後山，但那天不知道為什麼就想從前山下山」。

然而，這一念之差，從後山下山的兩位同學意外遭公車追撞，送醫院後宣告不治死亡，而當炎亞綸下山後打電話給同學時，竟有陌生人告訴他：「這裡是新光急診室，你同學出車禍，現在沒意識」，但炎亞綸趕到醫院時，推出來的卻是白布，想到自己是最後一個跟該位同學分手的人，當場痛哭失聲。

事後，炎亞綸在部落格以「生命太脆弱，奇跡太渺茫」為題寫下：「兩年來的第2次，我20歲，這是我該經歷的嗎？我的記憶，只有你在比賽會場不停跟我鬥嘴的畫面…你的籃球和我的籃球有著這一生難得遇到的默契」此外，炎亞綸提到他最大的傷痛是大一時的女友在墾丁出車禍身亡「當時我們的狀態是鬧過分手才剛剛又舊情複燃，原本有美好的人生等著我們」炎亞綸透露，有時感覺自己有被害妄想症，總覺得隨時會發生意外，身上帶了10幾個符，且對開公車或是卡車的人會不自覺動怒。

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