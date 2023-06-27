俄羅斯傭兵集團瓦格納（WagnerGroup）於本月24日發動兵變，結果在短短24小時發生戲劇性變化，首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）周六晚突然宣布撤軍，並流亡白俄羅斯。對此，就有網友突發奇想，在《PTT》股版詢問，假如是俄羅斯戰敗，對股市有什麼影響，引發鄉民們熱烈討論。

該名網友24日發文指出，看來俄羅斯兵變星期日就會有結果了，詢問「如果俄羅斯敗了，普丁跑了，對股市的影響」。他自己先給出4個猜想，分別是通膨下降，然後不升息；股市爆噴，繼續升息；原物料，塑化，鋼鐵走跌；以及烏克蘭要重建，鋼鐵走漲。

此則發文旋即引發鄉民熱烈討論，認為股價會上升的人表示，「噴爆阿，歐豬通膨獲得緩解還不噴」、「開盤掛市價中鋼，一張賺一間房」、「原物料噴，重建概念噴」、「股市先慶祝一下，原物料再噴一段」、「大爆噴，空軍墜毀阿」、「戰爭要結束了，空軍還肖想崩」、「資金往世界最強大的美國跑」、「大利多啊，戰爭有望結束，18000送分題！」、「台股基本跳空漲300點以上」。

有PTT鄉民預言，本周一股票一定跌。（圖截取自PTT）

不過也有人持相反態度稱，「會跟烏俄開打一樣崩一陣子吧」、「去年開打跌很慘」、「不確定性就是利空」、「會大跌」、「簡單死了，跌停」。此外，當天也有人預言，「禮拜一一定跌，之後不知道」、「 反正禮拜一波動度會很大」、「 市場一向不喜歡不確定的因素，禮拜一會先開低收最低」。