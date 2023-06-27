「#MeToo」風波持續延燒，一位又一位受害者挺身揭露過往被性騷擾的經驗，「最美禮生」恩齊兒日前發文指控，18歲時遭高職補習班老師強吻及揉胸，事後這位老師雖然以千字文私訊向她道歉，但卻在文中稱兩人是「擦槍走火」，讓恩齊兒越看越生氣。

「最美禮生」恩齊兒在高職補習班遇到化工科目賴姓老師，「這位老師真的是大家眼中的好老師，我也是把他當神，沒有他，我可能考不上理想學校」，直到她18歲時，老師以慶祝考上學校為由，開車載她去慶祝「老師來我家接我後，直接開往河堤，並說塞車時間等等再去吃飯好了，到河堤後，他跟我說坐後座比較舒服，就開車門要我去後座，他自己也往後坐，一坐下來，他就把他的眼鏡拿下來放旁邊，把我頭抱過去強吻我，同時抓我的胸」。

恩齊兒當下腦筋一片空白，「這是在侵犯我嗎？怎麼辦？我不喜歡，好臭好想吐，我反應過來後直接推開他，並表示我要回家，他就停止一切行為送我回家，一路上沒一句道歉，我哭不出來還在驚嚇狀態」，事後她都沒有和賴老師聯絡，還被同學批忘恩負義，不懂飲水思源。

這段回憶造成恩齊兒十幾年的陰影，根據《民視新聞網》報導，恩齊兒表示，事後這位老師雖然以千字文私訊向她道歉，但卻在文中稱兩人是「擦槍走火」，甚至把恩齊兒名字打錯，讓恩齊兒超傻眼、越看越生氣，恩齊兒表示，希望能感受到老師真誠的歉意，並公開道歉。

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