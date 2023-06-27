小編今（27）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電多次要求美國政府開放半導體上游供應商申請晶片法案補助後，美國商務部終於在近日給予正面回應，宣布有意赴美設廠的半導體化學、工具及其他上游廠商可自今年秋天起向美國政府申請補助，可望促成台積電美國廠形成供應鏈聚落。

【1】助台積美國廠形成聚落 美晶片法案補助 納上游供應鏈

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示：「美國可以不斷興建晶片廠，但現實情況下我們還需要化學、材料、工具等上游供應鏈支持，才能讓晶片廠運作。」這番話等於回應台積電先前的請求。

【2】連假後首日…股匯雙殺 台幣重貶失守31元

端午連假過後又見「節後補貶」，由於國際局勢動盪，地緣政治衝突升溫，連假期間亞幣全面走貶，新台幣26日開盤補跌，直接貶破31元整數大關，盤中最低貶至31.025元，主要是外資匯出逾10億美元，終場收在31.017元兌1美元，創去年11月24日以來、逾七個月新低，重貶9.7分，且已連續五個交易日收挫，總成交量放大至18.06億美元。

【3】三星Q2獲利暴跌 恐拖累韓GDP

受到半導體需求疲弱影響，SK海力士與三星電子晶片業務今年第二季（4～6月）恐持續呈現虧損，延續首季表現欠佳頹勢。韓聯社報導，為了反映晶片業低迷表現，韓國政府考慮下修2023年經濟成長預測，從先前預估的1.6％下調至1.4％～1.5％。

【4】俄羅斯鬧兵變 油金驚漲 盧布重摔

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」政變雖在24小時內落幕，但市場憂心政局動盪可能影響原油供給，推升油價和金價上揚，俄羅斯盧布一度貶至近15個月低點。

【5】俄兵變將續發酵 布林肯：普丁政權出現裂痕

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團24日發起兵變，雖然25日戲劇化落幕，但已震撼國際社會。美國國務卿布林肯25日表示，瓦格納集團事件的影響仍未結束，可能需要數周至數月的時間才能浮現。