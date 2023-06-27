台中姐弟農作時意外墜落山坡，警消漏夜搜山搶救。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

台中姐弟農作時意外墜落山坡，警消漏夜搜山搶救。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市太平區的老鼠崎登山步道福德祠附近，昨（26日）晚間發生了一起六旬姊弟滑落邊坡的意外，警消獲報後出動8車19人漏夜展開救援，其中61歲的程男在晚間11時左右成功救起，但其62歲的姊姊疑因腳骨折，今（27日）上午07時26分以人力搬運方式救出送醫；初步了解，程姓姊弟是前往步道旁自家的土地從事農作，不慎發生意外。

台中市消防局表示，26日21時34分接獲報案稱太平山區發生事故，62歲程姓女子疑似在巡視自家農田時不慎墜落山坡，因深夜未歸，她的弟弟到田裏看不到姊姊，立即報案，並自行下山坡尋找姊姊，結果也不幸滑落山坡。

消防局隨即派遣第三大隊、轄區車籠埔分隊等4個單位，共計出動8輛消防車和19名消防人員，進行救援行動。消防人員到場後立即架設繩索進行山谷搜救，於23時19分找到報案的男子並成功救出，隨後消防人員展開漏夜搜尋另一名女性傷者，同時也動用了搜救犬。

經過定位後，搜救人員於27日凌晨01時19分透過聲音辨識發現62歲程女，她的意識清楚且能回答問題，但因傷無法行動，初步估計她跌落約250公尺深的山谷，搜救人員於凌晨04時02分接觸到傷者，但發現她左腳受傷並腫脹，無法行走。

最後救難人員是透過人力搬運方式，在27日上午07時26分，將傷者順利被救出，唯她腳部腫脹，也立即將送送往國軍台中總醫院進行救治。