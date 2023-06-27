彰化員林發生一起驚悚的寵物店惡煞斷臂案。遭砍斷手臂及手掌的林姓店員經急救後仍持續昏迷，案發當下林男的斷肢隨救護車被送往醫院，但院方動員醫療團隊耗費數小時進行顯微手術試圖將斷臂接回，但因遭砍斷的破損面殘破，骨頭與神經、韌帶全遭砍爛，順利接回機率微乎其微，目前林姓店員仍因失血過多，持續與死神搏鬥。

根據警方調查，砍人的少年落網後，供稱雙方是買賣糾紛，不滿遭林姓店員看不起，憤而持刀砍傷林姓店員，但店家友人卻出面指控，直指這是買凶殺人。

店家友人表示，這2名歹徒22日就曾到店裡指名要找林姓店員，但當天林姓店員不在，他們就離開了，期間態度都很好。

事發當晚同樣這2名惡煞，開門什麼話都沒說，就拿著辣椒水對著林男狂噴，接著從包包裡拿出預藏的柴刀、鐵鎚等兇器，對著林男喊「手拿出來」，接著就拿柴刀一陣猛砍，嚇壞店裡的其他2名店員。

他說，他們連小狗都沒有問，絕對不是買賣糾紛，據業者友人表示，林男本身有出入台中一些賭博場所，像是麻將館之類的，這幾個禮拜有聽說他贏蠻多錢，說不定在賭場有發生糾紛，人家放話要他一隻手，強調不是買賣糾紛，是店員個人結怨。檢警目前仍在調查，將擴大追查背後是否有其他糾紛等。