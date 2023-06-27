「小時候胖不是胖」是騙人的，腎臟科醫師洪永祥表示，有研究發現，脂肪細胞在6歲會大量增生，小時候胖會導致長大後出現慢性病，像糖尿病、心血管疾病，甚至癌症。一名患者年僅22歲就被診斷有糖尿病，而他一看本人就知道原因，因為病患從小胖到大，體重已重達120公斤。

洪永祥在《健康好生活》節目指出，一名70多歲、洗腎10年的患者告訴洪永祥，22歲的孫子要來找他看診，指孫子大學剛畢業，就被其他醫師診斷罹患糖尿病，「你不記得他嗎？他小時候放假會陪我到洗腎室，坐在外面吃零食，胖胖的很可愛」。

洪永祥感到奇怪，22歲這麼年輕怎麼會得糖尿病，但他一見到病患本人就懂了；他說，病人體重有120多公斤，空腹血糖值150mg/dl，超過糖尿病126mg/dl以上的標準，但不願意吃藥，認為一旦吃藥就要吃一輩子，但減肥又減不下來，最後用「縮胃手術」切除部分的胃，體重半年內下降40公斤，血糖才恢復正常。

洪永祥表示，小時候胖是真的胖，有研究發現，脂肪細胞在6歲大量增生，若6歲前就發胖，提早發育後脂肪細胞數目是一般人的2倍，且肥胖代表處在慢性發炎狀態，長大後會出現很多慢性病，包括第二型糖尿病、代謝症候群、心血管疾病，甚至食道癌、甲狀腺癌、子宮內膜癌罹患風險也增加。