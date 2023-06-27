香港女星溫碧霞出道多年，曾演出知名電視劇《封神榜》而被封為「最美妲己」，2000年溫碧霞嫁給富商何祖光，婚後兩人未有生育，2010年收養孤兒當養子並視如己出地照顧，近年將重心放在家庭的溫碧霞，仍不時透過社群分享生活與粉絲互動，最近她也曬出家庭出遊照，被網友大讚超凍齡。

近日，溫碧霞同老公與兒子一起外出慶祝父親節，在群平台曬出合照，從照片中可看到溫碧霞打扮相當少女，她以一身白色洋裝現身，頭帶著雞蛋花，頗有度假感，而丈夫何祖光則曬得相當黝黑，三個人同框合照，一家人感情十分融洽，有網友開玩笑道溫碧霞看起來太過年輕，導致照片看起來像三代同堂。

其他網友們也在照片下方留言，「祝你們一家幸福」、「姐夫每次都是肉眼可見的開心著」、「這年齡了，身材還這麼好簡直不可思議」、「小夥子也越長越帥，好福氣，幸福的一家人！」、「兒子長的像方鴻漸的小舅子」、「美麗，幸福」、「這就是緣分吧，兒子和她老公好像」

溫碧霞近年雖未將重心放在演藝事業，但仍不時獲邀擔任各活動嘉賓，近來到山東臨沂商演時，在工作人員簇擁下走上台，排場可說是以天后等級高規格禮遇，而她身穿一襲白色透明禮服，不僅顯得仙氣十足，還襯托出高貴優雅的氣質，尤其轉過身來，只見吹彈可破的白皙美背全被看光，完全看不出來已經56歲，而她獻唱一首張學友的代表作《我真的受傷了》，更被觀眾大讚歌喉宛如黃鶯出谷一般。