馬刺新科狀元郎文班亞馬（Victor Wembanyama）即將踏上NBA賽場，扛起球隊復興的希望，任何一個決定都得謹慎考慮，根據《ESPN》報導，文班亞馬已經選擇不參加今年在日、菲和印尼舉辦的籃球世界盃，目標將會擺在NBA菜鳥賽季和更遠大的巴黎奧運。

文班亞馬先前計劃將隨法國參加今年世界盃，讓東京奧運拿下銀牌的「高盧雄雞」增添奪冠希望，但礙於這個夏季十分繁忙，文班亞馬還得參加一部分的NBA夏季聯賽，只能忍痛退出法國隊，文班亞馬向法國媒體《隊報》表示，「我希望人們能夠理解，這對我來說也相當沮喪，替法國隊打球仍然是我的最主要的目標，想和球隊盡可能贏下多個冠軍，但我認為現在這決定（退出法國隊）是一個必要的犧牲。」

在採訪時文班亞馬也提到，無論做出什麼決定，馬刺球團都相當支持他，但在徵詢自己的醫療團隊後仍做出退隊選擇，部分原因出自於文班亞馬想在兩年內打足一定的比賽量。今年文班亞馬在法甲打了62場比賽，甚至未能達成NBA下賽季65場獲獎門檻，但算上在馬刺的第一個賽季或是明年巴黎奧運的賽程，文班亞馬未來24個月大概要打170場比賽，如果再加上世界盃，將造成身體一定的負擔。

為了避免和FIFA（國際足聯）的世界盃撞期，FIBA（國際籃聯）變更旗下世界盃的比賽時間，卻造成了世界盃和巴黎奧運兩大賽「背靠背」舉行，影響了NBA球星打世界盃的意願，他們傾向參加更盛大的巴黎奧運。不過塞爾維亞國家隊總教練Svetislav Pesic透露，剛率領金塊奪下隊史首冠的約基奇（Nikola Jokic）有意出征今夏世界盃，有機會再次拿下另一座冠軍。