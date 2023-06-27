跑起來就對了！

你平時也有跑步的習慣嗎？不論是在清晨換上運動服到公園晨跑，還是和三五好友報名參加馬拉松比賽，相比其他運動，跑步不用購買昂貴配備，只需要一雙舒適的跑鞋，對於初學者來説不僅很好上手，也是多數人想要瘦身甩肉、培養運動習慣時的不二選擇。只是跑步跑久了，許多人都會開始出現倦怠期，想要找到讓自己堅持跑步的理由宛如海底撈針，久而久之就會想放棄運動的念頭。

你也有無法堅持跑步的狀況嗎？現在就跟著《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起來看跑友分享「跑步堅持下去的10大理由」有哪些，還可以跟著大家一起來《DailyView網路溫度計》攜手富邦金控推出的「永續讚市」小遊戲，跟著跑跑讚市動動手指頭，和郭婞淳、慈妹一起為你支持的縣市Run For Green™！

No.10 突破創作困境

當你遇到創作瓶頸、思緒無法好好釐清的時候，不妨離開辦公室出去跑一跑吧！知名作家春上村樹曾撰寫《關於跑步，我說的其實是...》，不只在成為專欄作家後養成跑步的運動習慣，跑馬拉松也成為他寫小說不可或缺的項目，「如同對於愛因斯坦而言，小提琴和研究互補，兩者有異曲同工之妙」，若是身體覺醒後變得敏銳，用來產生創意的基礎也會跟著活化。

多數人認同表示，「運動好處多多，能激發靈感和創意」、「沒靈感的時候去外面慢跑幾圈，回來通常就會有新的想法或靈感了」。

No.9 結交志同道合跑友

想要在跑步這條路上努力不懈，最重要的還有認識一群志同道合的朋友！這群人願意陪伴你上山下海，也願意和你併肩挑戰多種跑步路線，當你累到不行想要喊停時，他們也會在身旁為你加油打氣，因為有跑友團的存在，讓你在堅持跑步的路上永遠不覺得孤單。

網友推薦找跑友的好去處，「PTT跑步版有很多熱情善良又帥又美的跑友」、「我之前也都是一個人練習，一個人練習比較容易認識新朋友」、「好的跑團只要你肯跑肯學，永遠會有人陪你跑」。

No.8 欣賞城市風景路跑也是最容易慢下腳步欣賞城市風景的方法之一！無論是選擇在太陽升起時外出晨跑，還是趁著下班時刻換上運動衣在公園慢跑，都能感受到城市24小時景色變換的美景，對於無法慢下腳步的人來說，堅持跑步也成為感受大自然最好的方法。

網友也大讚跑步帶來前所未有的感受，「舒適的氣候，以及美麗的夕陽輝映著淡水河畔，唯有慢慢的跑，才能夠欣賞如此美好的景色」、「大安森林公園不錯，還有象山旁的象山公園風景也很美」、「河濱都很適合慢跑欣賞風景」。

No.7 為臺灣而跑

跑步除了有益自己的身心健康，有時候也能為了地球環境做出改變！不少公家機關、企業行號為了臺灣永續發展舉辦公益路跑，例如富邦金控長期推動公益馬拉松賽事，呼應永續主軸，自2021年10月推動「Run For Green™」帶動全民健康運動風氣，贊助並邀請大家參與臺北馬拉松、萬金石馬拉松、高雄馬拉松及田中馬拉松賽事，完成40公里賽程就能選擇7縣市沿海地帶喜歡的種植地點，並種下一顆專屬樹苗，朝2050年淨零臺灣目標全力衝刺。

如果想要在家體驗路跑的樂趣，還能參加《DailyView網路溫度計》攜手富邦金控推出的「永續讚市」小遊戲，即日起至8月31日登入跑跑讚市，跟著郭婞淳、慈妹、林哲瑄等領隊，為自己支持的縣市起跑並累積里程數，最終遊戲互動累積公里數最高的縣市，就能獲得Run For Green™獎，趕快一起來和好友比手速參賽吧！

No.6 維持正向好心情

面對課業壓力或是工作忙碌，有時候會讓人頭頂多出大片烏雲，憂鬱的氛圍也容易讓人無法提振精神，為了避免自己深陷在負面情緒中，這時候不妨利用空閒時間到戶外慢跑，除了感受大自然的美好，跑步也能讓自己的腦袋放空，越跑越舒服，還能維持好心情。

許多人也認同適當的跑步速度及節奏可以帶來好心情，「昨天慢跑完心情真的超好的」、「運動可以陪養你轉變心情的能力，動的時候可能會很痛苦，但是動完心情就會平靜些」、「身體產生了正向的能量了」。

No.5 瘦身保持體態

提到跑步，絕大多數人都會想要瘦身甩肉、保持體態！不論是想打造穠纖合度身材，還是想要降低BMI（身體質量指數），每個人都是為了自己的健康而跑，除了維持良好體態，還能成為每天堅持跑步的正面能量。

許多正在減重的人分享，「跑步的話要持續一段時間才會有效果」、「跑著跑這不但瘦下來還找回健康」、「跑步膩了也可以健走，走一陣子後也可以拿著壺鈴加重一邊走」、「我一個禮拜跑三次～要配飲食控制，最高一個月瘦5kg」。

No.4 培養堅定意志力

你常常會覺得做事無法專注嗎？不少人堅持跑步的理由包含培養堅定意志力，穿著合適的運動套裝及跑鞋，戴上藍牙耳機聆聽喜歡的音樂，設定目標里程後努力達成，讓跑步成為自己喜歡的休閒運動，自然而然就能培養意志力完成KPI。

許多跑友表示從跑步中獲得堅持的動力，「跑到後來的確也是靠意志力沒錯」、「長跑就是要感受肌力慢慢消失的歷程XD」、「最好可以用APP或跑步手錶，隨時觀看自己累積出來的成果」。

No.3 以比賽為目標

有些人跑步會以賽代訓，報名國內外路跑賽事，實地到多個國家、不同縣市體驗馬拉松，像是富邦贊助臺灣四大馬拉松，包含臺北馬拉松、萬金石馬拉松、高雄馬拉松及田中馬拉松，除了可以感受民情、模擬比賽情況，也能用目標配速完成賽事，藉由週期化訓練將自己的狀態調整定位，驗證自身的水準與實力。

先前曾參與臺北馬拉松的民眾分享，「還沒跑完全馬前有一年在萬金石看著跑者流淚跑回終點，後來自己看到近終點前的轉彎處，確定可以達成教練的預估完賽成績，最後里程眼眶濕熱的回拱門」。

No.2 鍛鍊心肺功能

現代人文明病越來越多，加上先前遭逢新冠肺炎肆虐，若是肺部感染，輕則出現上呼吸道感染，重則導致肺部纖維化、肺炎等症狀，疫情影響也開始讓眾人重視鍛鍊心肺的重要性。

想要鍛鍊心肺功能，不少人透過慢跑方式訓練，根據教育部說明，每週慢跑3到5天、維持最大心率60%到80％，每次運動20至50分鐘就能改善心肺適能。網友透露「初階的有氧心肺就是輕鬆、有點喘的跑或走一段時間」、「先把跑步或是快走的速度減慢，慢到可以持續1小時，堅持一年回到以前的狀態。不要嫌花一年的時間太長，用一年換你未來50年以上的正常心肺功能，你換不換？」

No.1 流汗曬曬太陽

如果你是長長久坐在辦公室的上班族，或是每到休假就會賴在沙發上滑手機追劇，每天待在有冷氣的房間，室內外溫差大容易產生頭痛、眼睛乾澀、鼻子過敏等「冷氣病」，出現難以排汗的情況。

為了讓身體有機會出汗，許多人都會選擇避開中午到外面慢跑流汗、曬曬太陽，提升自己在工作時的效率，網友也表示「喜歡晨跑，夏天早上5點，冬天早上5點半，跑到太陽剛出來心情超級好」、「晨跑舒服很多，尤其是太陽出來時很開心」、「下班跑剛好舒壓、流流汗」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年05月30日至2023年05月29日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『跑步堅持的理由』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統