俄羅斯傭兵叛變引發對普丁政權的質疑。雖然這場兵變看似已經落幕，但美國國務院表示，俄羅斯的局勢仍然不穩。

此外，聯準會的升息動向以及財報季將在幾周後登場，亦給市場帶來壓力。

周一收盤，道瓊指數跌12.72點或0.04%，報33,714.71點。標普500指數跌19.51點或0.45%，報4,328.82點。那斯達克指數跌156.74點或1.16%，報13,335.78點。費城半導體指數漲9.07點或0.26%，報3,515.77點。

標普500指數11大類股以房地產類股漲2.21%，漲幅最大。受原油價格上漲激勵，能源股漲1.71%，排名第二。

成長型股票表現疲弱，通訊服務類股跌1.88%，跌幅最大，其次為非必需消費類股跌1.25%、科技股跌1.03%。

重量級科技股全跌，微軟、網飛跌近2%，特斯拉跌逾6%，Meta跌3.55%，Alphabet跌3.27%。

本周將發布關鍵的通膨指標、耐久財和密西根大學消費者信心指數等經濟數據。聯準會主席鮑爾也將發表談話，可能釋出與升息計畫相關的線索。

大多數聯準會決策官員預期到今年底至少還會再進行兩次各25個基點的升息，但根據芝商所的Fedwatch工具，操盤手大多押注聯準會只會在7月再升息一次。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為1.91：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.15：1。

標普500指數有18檔成分股創下52周新高、2檔創新低。那斯達克指數有53檔創下52周新高、154檔創新低。

美國交易所成交易總計92.8億股，過去20日均量為116.2億股。