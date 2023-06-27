目前公司商業版圖擴及海內外大型商業場域業者、百貨公司、量販超市、連鎖超商及跨國大型連鎖品牌等，於日本、東南亞、中國皆有具體實施之指標型客戶並持續進行新客戶、新方案之拓展，海內外訂單能見度高，挹注騰雲長期的規模化成長。

騰雲實收資本額為1.96億元，2022年合併營收為4.64億元，年增23％，歸屬母公司業主之稅後淨利0.63億元，每股盈餘為3.46元。今年第1季合併營收為1.12億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利0.09億元，年增770％，每股盈餘為0.47元。

董事長梁基文表示，騰雲擁有海內外指標百貨購物中心、大型零售、量販超商等利基市場，業務量能逐漸輻射拓展至大型餐飲連鎖品牌、育樂設施、商圈市集、線上電商平台等多元業態，營收成長可期。同時因大型零售業者對於客、商、金流資訊系統的軟硬整合性有較高要求，騰雲客戶黏著度極高，持續性收入的續約率佔超過95％。

搭上當前AI人工智慧及雲端化趨勢，騰雲未來將不斷投入新型態AI數位化應用研發，以產品化、規模化方式進行利基市場的商務拓展，持續成長並優化獲利結構。