●BMO私人財富管理公司投資長Carol Schleif在談到俄羅斯時表示：「感覺一切都還不明朗，沒有人知道俄羅斯的最終權力結構會是什麼樣子。今天操盤手們很難決定他們要進攻還是防守，所以他們兩邊都押。他們不知道市場會擺向哪個方向。周一進入第二季的最後一周也加劇不確定性，再過幾周就要迎來財報季，導致今年來大漲的成長型股票湧現獲利了結賣壓」。

●Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli表示，投資人轉而關注今年以來的落後族群，如價值股和小型股。今天走的是「2023年失寵」題材，也許在沒有風險偏好和避險偏好時，你就願意逢低承接。

●摩根士丹利知名策略師Michael Wilson重申其悲觀的看法，警告美股正面臨一座「憂慮之牆」（Wall of Worry），恐在不久後引發大幅拋售。他預估到今年底標普500指數將以3900點封關，較上周五收盤下跌約10%，但也看好明年第二季反彈至4,200點。他在報告中指出：「阻力明顯大於助力，我們認為出現重大修正的風險極高」。