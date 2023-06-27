瓦格納集團傭兵擊落俄7軍機

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）的短暫兵變雖落幕，但仍引發全球高度關注。熟知內情的消息人士說，美國情報官員掌握了極詳細並精確的細節，其中包括瓦格納計畫在甚麼地方並如何挺進。

據CNN新聞網26日報導，消息人士說，華府嚴密地守著這些情報，只和英國高官等精挑細選的盟友分享，而沒跟較廣大的北約（NATO）盟友共享。據說俄羅斯國防部6月10日宣布，包括瓦格納在內，所有的私營軍事公司從7月起，都將被迫和俄羅斯軍方簽約，實質上由國防部吸收後，普里格津似乎就打算行動。

即使在美國，相關情資也保持高度機密，只向最高層官員，還有參眾兩院兩黨和情報委員會領袖組成的「八人幫」（Gang of Eight）簡報。

消息人士指出，由於美方嚴守情資，這也是為什麼部分歐洲政府高級官員，甚至美國政府高官周五得知普里格津兵變，一時顯得措手不及的緣故。其中一名消息人士說，這些情資十分保密。雖然部分北約官員對華府沒分享這些情資表示失望，但消息人士強調，要是加以分享，可能要冒著危及極敏感的消息來源和方法的風險。

同樣的，主要由於美方擔心，美國和烏克蘭官員間的對話可能遭敵人攔截監聽，因此事先也沒告知烏克蘭。

然而，令美國情報官員訝異的是，瓦格納兵變竟然幾乎沒有遭遇抵抗。身為「八人幫」成員的參議院情報委員會主席華納（Mark Warner）說，10年前普丁絕不會讓這種事發生，顯然他已經變弱了。此外，華納直指，普里格津身邊當時可能並沒有2.5萬傭兵，但幾乎一槍都沒開，就挺進管控烏克蘭戰爭的俄羅斯羅斯托夫指揮部，而這是前所未見的。

另一方面，多名消息人士透露，美國和西方官員認為，普丁對普里格津兵變猝不及防，根本沒時間整軍對付瓦格納傭兵。此外，普丁也很可能不想把龐大的資源從烏克蘭身上轉移開。

而在普里格津結束兵變前，盟國官員紛紛警告烏克蘭官員，不要趁亂在俄羅斯境內發動攻勢，以免被視為基輔和西方在協助這傭兵頭子，威脅莫斯科主權。一名西方官員說，他們告訴烏克蘭，這是俄羅斯內部事務，而這呼應了美國和其他西方官員的公開言論。