香港國安法實施將屆3周年，近日在聯合國人權理事會第53屆會議上成為討論焦點。中國大陸常駐日內瓦代表團發布消息稱，針對某些國家「妄評」香港國安法，中國大陸代表闡明嚴正立場，予以堅決駁斥，堅決反對任何國家或外部勢力以人權為藉口干涉中方內政和司法主權。

2020年6月30日，香港國安法由大陸全國人民代表大會常務委員會通過，同日以全國性法律形式納入《香港特別行政區基本法》附件三中，並由香港特別行政區公布實施。

據「中國常駐日內瓦代表團」微信公眾號消息，當地時間6月26日，聯合國人權理事會第53屆會議舉行與法官和律師獨立性問題特別報告員互動對話。

中國大陸代表指出，法官與律師獨立性在人權司法保障中發揮著重要作用。大陸致力於讓每一位公民在司法案件中享受公平正義，支持聯合國尤其是聯合國人權機制在這一領域以公正、客觀、可信的方式開展工作。

中國大陸代表強調，香港國安法實施後，香港特別行政區進入由亂到治走向由治及興的新階段，法治重新彰顯，香港居民的權利自由得到更好保障。香港的法治和司法獨立受《基本法》保障，法院獨立進行審判，不受任何干涉。大陸堅決反對任何國家或外部勢力以人權為藉口干涉大陸內政和司法主權。