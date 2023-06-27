奇美醫院重症加護醫學部醫師陳志金分享，某天工作結束，和老婆搭高鐵要回台南，但兩人的座位雖然在隔壁，卻隔了一條走道，因此不太方便聊天，老婆主動詢問坐在隔壁的女乘客是否願意更換座位，對方聽了以後爽快答應，讓他們夫妻獲得2小時的珍貴獨處時光，也讓他感動直呼很喜歡台灣人隨處可見的善良，貼文吸引2萬人狂讚。

陳志金近日在臉書上分享，周五晚上搭高鐵，他和老婆的位置隔了一條走道，不太方便交談，他旁邊坐著一個年輕男生，老婆旁邊則是一個年輕女生，他和老婆對看了一眼，最後老婆開口詢問身旁的女乘客「小姐，不好意思，請問你要坐到哪裡？」對方回說高雄，老婆進一步說「我們要坐到台南，請問我先生可以跟你換個位子嗎？」

陳志金表示，女乘客爽快答應，他們連忙道謝，一換到新位置以後，他立刻開始翻找包包，老婆詢問他在找什麼，他回說在找書，結果老婆無奈地說「你不是帶兩本，一本送給製作人、一本送給來賓了？」他才想起來已經把書給送完了，老婆笑著問他是不是想送書給這位妹妹以表感謝，讓他驚呼「你怎麼知道？」

陳志金指出，老婆得意地說「你尾巴翹起來，我就知道你想干麻了！」後來他雖然有想要寄書給這位女乘客，但又擔心貿然要地址會嚇到人家，因此沒有行動，只有在下車的時候再度向女乘客道謝，並將這個故事發表在臉書上，希望女乘客若有看到可以私訊告知他，他可以把書寄給對方。

陳志金感動地說，至今回想起來都很感謝女乘客的成全，這是他們夫妻難得獨處的2小時，坐在一起回顧錄影、照片及生活的大小事，對方可能覺得是舉手之勞，但對他們來說卻是很珍貴的時光，他真的很喜歡這樣的美好、台灣人隨處可見的善良。