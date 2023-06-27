歐洲大國經濟接連面臨危機，除了被稱為經濟火車頭的德國經濟數據不理想，英國也因多次升息，恐導致數百萬個擁有房貸的家庭面臨破產危機。

因物價上漲壓力持續不退，英國央行日前意外宣布將利率調高兩碼到5％，升息幅度超出預期，創下2008年以來新高。根據《CNBC》報導，英國國家經濟與社會研究院（NIESR）估計，英國央行最新的升息，將導致約100萬個英國家庭（占全英國的4%）在年底前耗盡儲蓄、瀕臨破產邊緣。

NIESR示警，這將使英國無力償債家庭的比例達到近30%（約780萬戶），其中威爾斯和英格蘭東北部受到的影響最大。另有報告指出，到2024年，英國家庭每年房貸將平均上漲至少3000英鎊（折合約台幣12萬）甚至更多。

NIESR經濟學家莫斯利直指，英國利率升至5%，將把數百萬戶揹房貸的家庭推向破產邊緣，沒有借貸者會期望家庭能承受此程度的衝擊，政府不該如此期望。

英國官方數據顯示，5月年通膨率上升8.7%，超出市場預期。英國央行行長安德魯·貝利直言，繼續升息對抗頑固的高通膨是必要的，「如果我們現在不升息，以後情況可能會更糟。」

為了緩解房貸族的壓力，英國財政部日前宣布，部分英國貸款機構已同意，為拖欠房貸的借款人提供12個月的寬限期，若仍無法償還才會收回其房屋。此外，借款人也可以申請延長貸款期限來減少每月還款額。

至於德國經濟同樣慘澹，德國聯邦統計局5月底公布，首季國內生產毛額(GDP)下修至-0.3%，是繼去年第四季的-0.5%後連二季陷入萎縮。德國已成為二十大工業國中，除俄羅斯以外唯一首季GDP成長差於去年同期的國家，也拖累歐元區經濟陷入衰退。