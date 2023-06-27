夏日不少家長會帶孩子到泳池戲水消暑，美國游泳教練史卡納堤（Nikki Scarnati）表示，買泳衣最好要避開藍色系，因藍色泳衣和泳池水的顏色接近，下水後能見度不高，若不幸發生意外，恐增加救援難度，建議買鮮豔、亮色系的泳衣會比較醒目。

史卡納堤日前在抖音平台上傳43秒短片，只見她替年幼的女兒穿上連身藍色泳衣，再讓她進到泳池裡，因藍色泳衣和泳池水顏色接近，女兒的身體瞬間和泳池水融為一體；她說，若不幸發生溺水意外，穿著不易辨識的藍色系泳衣，恐增加救生員救援難度。

史卡納堤表示，如果一大群孩童在泳池戲水，水花飛濺的情況下，穿藍色泳衣會更難看得清楚，且不分深藍或淺藍，只要是藍色系她都不建議買，最好是穿鮮豔、亮色系的泳衣，在人多擁擠的泳池較醒目。該影片自3月上傳以來，已累積650萬瀏覽次數，也有不少自稱是救生員的網友贊同她的說法。

美國國家防溺水聯盟執行主任亞當‧卡奇馬奇（Adam Katchmarchi）也曾建議，不論任何年齡層，購買泳衣應選擇明亮醒目的顏色，如黃色、橘色、亮綠色或霓虹色等，才能提高在水中的能見度，降低水上事故風險。