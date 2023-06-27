資深女星林秀玲演出電影《艋舺》、八點檔《家和萬事興》、《牽手》、《天下女人心》等戲，她為照顧14歲兒子，已消失8點檔整整12年，如今回歸台8拍戲，林秀玲坦言很緊張，好在她進劇組3天後就進入狀況，同時，林秀玲也提到姊姊沛小嵐，透露姊姊還是想拍戲，對舞台很嚮往。

林秀玲和大陸籍演員姚卓君育有14歲兒子，她為了照顧兒子，消失8點檔整整12年，如今回歸拍戲，她仍放心不下兒子，林秀玲說：「因為我跟兒子相依為命，我比較晚生，我就是全心全意想要有孩子，全心全意對待他。」

林秀玲暌違12年再度回歸台8，過著快節奏的拍戲生活。（陳俊吉攝）

林秀玲決定要接拍8點檔時，就開始跟兒子打預防針，但到了進棚的前一天，兒子卻因為電影沒看成鬧脾氣，她忍不住高分貝大罵：「我就說我明天要錄影壓力大，已經捨命陪君子，你還在那邊不開心。」發洩完後鴉雀無聲，老公當下雖然沒說話，私下卻讚她：「罵得好。」

林秀玲暌違12年回歸三立8點檔《天道》拍戲，保養得宜。（陳俊吉攝）

根據《三立新聞網》報導，好在林秀玲進了劇組3天後就進入狀況，和好同學陳霆搭擋得相當順利。同時，林秀玲也提到姊姊沛小嵐，透露姊姊看她拍戲，還叮嚀她要顧好身體、這部戲好看，而67歲沛小嵐演出電影《民雄鬼屋》、電視劇《羅雀高飛》後鮮少露面，林秀玲則說，姊姊還是想拍戲，對舞台很嚮往，「我外甥怕媽媽累，因為姊姊身體也不是很好」。