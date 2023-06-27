受到電動自行車產業庫存調整、需求減緩影響，AES-KY第1季稅後盈餘為6.14億元，年減17.63%，每股盈餘為7.19元，累計前5月合併營收為45.38億元，年減27.4%。

AES-KY今年預計配息19元，公司訂7月12日為除息交易日，最後過戶日為7月13日，停止過戶期間為7月14日到7月18日，除息基準日為7月18日。

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