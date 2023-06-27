為推廣臺灣紡織業國際形象及提升業者參展效益，紡拓會執行經濟部國際貿易局委辦之「紡織品整合行銷與商機開發計畫」，於本展設立臺灣精選紡織品專區，將符合自行車產業用之永續機能性紡織品以Cycling、Urban Casual及Sustainability三大主題展出，凸顯業者紡織研發實力與創新優勢，有效協助臺灣業者進行推廣，吸引如英國知名職人自行車品牌Brompton、比利時安全運動服品牌Gofluo、德國暢銷親子拖車品牌Croozer、德國專業戶外運動手套品牌Ziener，以及號稱自行車界賓士之德國品牌Canyon等國際品牌買主到場參觀，買主對專區展出的可可紗及回收尼龍等素材製成之防水、彈性、反光等機能布料及輔料讚譽有加。此外專區亦運用線上展示平臺，擴增臺灣業者產品曝光數量，並透過線上線下整合行銷方式，協助買主快速掌握臺灣紡織品特色及搜尋適合之供應商。

本屆德國EUROBIKE展展覽面積達150,000平方公尺，共有來自臺灣、德國、英國、比利時、義大利、荷蘭、日本、韓國及印度等62個國家1,900多家參展業者，展出項目包含自行車服裝、背包、車罩及戶外露營設備等，共吸引約7萬人次入場參觀。EUROBIKE展是全球規模最大的自行車展，根據歐洲自行車工業聯合會（Conebi）資料顯示，2022年歐洲自行車銷量雖然放緩，但與2021年相比，自行車相關產品銷量成長超過7%，對於未來自行車市場發展仍樂觀看待。