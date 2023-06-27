美國務卿布林肯日前訪問中國大陸，中美對話出現恢復跡象。外媒透露，美國財長葉倫計畫7月初訪問北京，若成行，她將是今年中美緊張關係加劇以來第2名訪中的拜登政府成員。對此，一名美官員回應稱，葉倫是否前往中國大陸尚未得到確認，也沒有可以發布的時間表。

與此同時，外媒引述消息稱，在葉倫將訪中的消息傳出之際，拜登政府即將批准一項涉中行政命令，旨在監管並有可能切斷美國在人工智慧（AI）和量子計算等領域的對中投資。消息人士稱，相關工作已經加快，最早在7月下旬準備就緒，但具體頒布時間和最終細節尚未確定。

早在今年初，葉倫便多次表示期待訪中。今年1月，有美媒引述消息稱，美國財政部的一個工作團隊將於2月訪中，為葉倫訪中做準備。2月8日，葉倫表示，在經濟問題上加強與中方的溝通很重要，她仍希望能夠訪問中國。

但2023年開年至今，從「氣球事件」到涉台問題和南海問題，無不激化中美緊張關係。據美方官員說法，美國務卿布林肯定於2月的中國之行受「氣球事件」擱淺，葉倫的中國之行同樣也無疾而終。

不過，葉倫沒有放棄訪中計畫。4月，她重申，將在「適當的時候」前往中國大陸。5月，有美媒報導稱葉倫即將訪問北京。6月上旬，葉倫會見美中貿易全國委員會董事會成員等美國商界領袖，強調與中國在貿易和投資上合作的重要性，並告訴他們，美國希望與中國合作應對緊迫的全球挑戰。

對此，大陸商務部新聞發言人束玨婷於15日表示，中美雙方應本著相互尊重，和平共處，合作共贏的原則，努力推動雙邊經貿關係健康穩定發展，為世界經濟注入更多穩定性和正能量。