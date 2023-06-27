據香港《星島日報》報導，義大利政府近日多次表達考慮退出「一帶一路」合作。中共中央對外聯絡部部長劉建超25日率團訪義，在米蘭同義大利工商企業界代表座談，強調中義簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄是一個正確的決定，希望兩國企業家堅定信心。

意大利《頁報》日前報導，劉建超此訪的主要目的是跟義大利右翼執政聯盟對話，說服義大利總理梅洛尼在今年底續簽「一帶一路」計畫。此前，義大利政府認為「一帶一路」的經濟效益有限，並擔憂各種滲透威脅。

中共中聯部官網報導，劉建超25日和義大利工商企業界代表座談，義大利中方理事會基金會主席波塞利及20多家企業負責人參加。他表示，中義簽署「一帶一路」備忘錄是一個正確的決定，既著眼當前，又放眼未來，為各國建立合作夥伴關係網路樹立榜樣。

進軍亞洲戰略基地

報導引述義大利工商界人士表示，中國大陸不僅是義企業投資興業的巨大市場，也是義企業進入亞洲的戰略基地。義企業家堅定支持義中兩國續簽「一帶一路」文件，推動持續、建設性對話交流，共同促進兩國互利互惠合作取得更豐碩的成果。

2019年3月，中義簽署關於共同推進「一帶一路」建設的諒解備忘錄，是7大工業國集團（G7）中首個加入的國家。