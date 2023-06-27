彰化縣員林市前晚傳出持利器惡煞闖寵物店將店員手臂砍斷事件，警方當場逮捕在場行的凶兩名嫌疑犯，經檢察官訊問後，陳姓、張姓被告被認為均涉嫌《刑法》殺人未遂、重傷害、毀損、恐嚇等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為殺人未遂重罪，並有勾串共犯或湮滅證據之虞，遭檢察官向法院聲請羈押禁見獲准。

警方調查，員林市萬年路一段一家寵物店25日晚間遭19歲陳姓、張姓少年持刀闖入，造成25歲林姓男店員右手臂遭斷，送醫時斷肢被裝在袋子裡，當時嚇壞不少醫護人員。受傷的林男除了右手被砍斷外，就連頭蓋骨都被歹徒持鐵鎚敲破，昏迷指數3仍在加護病房搏鬥。

事發至今業者不願受訪，但業者的友人看不下去指出，兩名歹徒22日就曾到店裡指名要找林姓店員，只是詢問「貴賓狗」，也沒有買他們就離開了，不過對話語氣不太對。

事發當晚同樣兩名惡煞開門什麼話都沒說，就拿著辣椒水對著林男狂噴，接著從包包裡拿出預藏的柴刀、鐵鎚等凶器，對著林男喊「手拿出來」，接著就拿柴刀一陣猛砍，嚇壞店裡的其他2名店員。

他表示，兩名歹徒連狗都沒有問，所以絕對不是買賣糾紛，而林男友人曾表示林男本身有出入台中一些賭博場所，像是麻將館之類的，這幾個禮拜有聽說他贏錢，說不定在賭場有發生糾紛，人家放話要他一隻手，這起事件應不是買賣糾紛，而是店員個人結怨。

彰檢襄閱主任檢察官吳宇軒說，該署於26日接獲警方通報有民眾不明原因持兇器在員林地區寵物店砍殺店員，隨即指派檢察官鄭文正指揮彰化縣警局員林分局組成專案小組，指揮警方當場逮捕在場行兇之二名嫌疑犯，解送該署檢察官訊問後，認陳姓、張姓被告等人均涉嫌殺人未遂、重傷害、毀損、恐嚇等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為殺人未遂重罪，並有勾串共犯或湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。