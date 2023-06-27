南韓知名實況主企鵝妹（柳允進，Jinny）4月來台挑戰徒步環島，42天內走了1076公里，終於在18日平安抵達終點，被統計出環島時訂閱收入高達3萬至9萬美金（約新台幣93萬元至新台幣275萬元）。挑戰結束後，企鵝妹飛去維也納與家人旅行，卻被酸「賺這麼多應該幫家人付錢」，讓她憤怒開噴了。

根據《Streams Charts》網站統計，企鵝妹環寶島時，粉絲不但暴增9萬，實況訂閱數更是增加3萬6千多人，預估訂閱收益高達3萬至9萬美金（約新台幣93萬元至新台幣275萬元），是截至今年5月底前觀看數第二高的女實況主。

荷包賺飽飽的企鵝妹，結束環台之旅後就跟家人到奧地利維也納旅行，並開實況分享過程，25日她和家人前往當地的一家遊樂園，入園前突然有網友酸：「你是有錢人，你應該幫家人付錢」。

企鵝妹看到後，徹底被惹毛，直接透過鏡頭回嗆該網友「閉嘴、滾蛋、邏輯有問題」，還花約5分鐘的時間表示：「馬斯克很有錢，所以他就要幫大家付錢？當我心情好時，我就會幫別人付錢，我曾負擔家人去印尼旅行的所有費用，我也買了很多東西給家人，我絕對不是吝嗇鬼，但我非常節儉，同時對周圍的人十分慷慨，我絕對不是小氣鬼，這個人很顯然不認識我」。

企鵝妹繼續解釋，她當然會幫媽媽、奶奶付錢，也常替弟弟付出，但不代表賺得多就得付所有的錢，企鵝妹舉例，如果你跟朋友出去，你是當中賺最多的，會把所有開銷都付清嗎？她認為大部分的人都不會，但不代表這就是小氣。

不過，還是有網友看不慣企鵝妹，接力酸她賺的都是「傻瓜抖內的錢」，企鵝妹忍無可忍，直接封鎖該位網友，隨後強調賺的是「支持這個頻道的人的錢」，她不明白人們抖內給xQc或其他的男實況主，就說是支持兄弟，抖內給女實況主就是傻子，「真的是很無腦的邏輯，說這種話的人太噁心了」。

最後，企鵝妹表示她在台灣走了1000多公里，是因為她樂愛挑戰自我，為了帶給觀眾享受感，她信守承諾不斷往前走，透過鏡頭向觀眾展示全世界並持續在聊天室互動，非常感謝粉絲的支持，但真的不能說是傻子抖內的錢。