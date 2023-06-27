香港大亨向華強長子向佐與女星郭碧婷3年前結婚，育有1女Cora、1子Isa集滿「好」字，但向家對於子女相當保護，每次的家庭合照或設影片中，都會為子女的臉打上馬賽克，不過近期向佐在社群上分享的短片中，無意間讓女兒向芷的模樣曝光，片中咬著奶嘴的她模樣相當可愛，五官也有些神似媽媽郭碧婷。

向佐近期都會在微博商分享工作日常的短片，而日前他上傳一日工作Vlog，可見向佐在直播間與網友熱情互動，中間休息時他來介紹前來探班的老婆郭碧婷，接著結束工作後返家，2歲的女兒向芷便要求要幫爸爸卸妝，見到女兒開心的模樣向佐全程掛著笑容，寵愛地看著並任由女兒卸妝，片尾時女兒還在鏡子前學大人卸妝的動作，而過程中可隱約看見向芷咬著奶嘴，水汪汪的大眼，外貌神似媽媽郭碧婷，讓網友直呼「這是在騙人生女兒」。

事實上，去年7月向佐被爆帶美女回家，向太第一時間否認，表示該女只是幫兒子處理工作的大姐姐，至於其他網紅稱跟向佐關係不單純的傳聞，向太決定提告，郭碧婷婚後則對外界八卦始終沉默。

然而，郭碧婷先前帶著兒女到大陸和公婆與老公團聚，眾人更為向佐兒子Isa舉行盛大的一周歲派對，向華強還在派對上說：「以後我們不在的時候，將這些珠寶都給Cora、Isa、碧婷」，並希望可以變成基金去行善幫助人。