據封面新聞報導，中國大陸司法部26日發佈消息稱，根據《外國律師事務所駐華代表機構管理條例》規定，經審核，准予5家外國律師事務所在華設立代表處。分別為：

新加坡安盛律師事務所駐上海代表處ALLEN ＆ GLEDHILL LLP SHANGHAI REPRESENTATIVE OFFICE（SINGAPORE）；

英國夏禮文律師事務所駐深圳代表處HOLMAN FENWICK WILLAN LLP SHENZHEN REPRESENTATIVE OFFICE（UK）；

美國摩根路易斯律師事務所駐深圳代表處MORGAN，LEWIS ＆ BOCKIUS LLP SHENZHEN REPRESENTATIVE OFFICE（USA）；

馬來西亞金圻律師事務所駐海口代表處RICKY TAN ＆ CO HAIKOU REPRESENTATIVE OFFICE（MALAYSIA）；

塞浦路斯艾瑞蒂律師事務所駐重慶代表處ARETI CHARIDEMOU ＆ ASSOCIATES LLC CHONGQING REPRESENTATIVE OFFICE（CYPRUS）。

報導稱，2021年12月，大陸國務院常務會議通過《外國律師事務所駐華代表機構管理條例》。《條例》規定，大陸國務院司法行政部門和省、自治區、直轄市人民政府司法行政部門依據職責，負責對代表機構及其代表的監督管理。