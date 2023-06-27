進一步觀察上周受益人增加的台股ETF有24檔，其中股票代號群益台灣精選高息(00919)打敗元大台灣高息低波(00713)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)，以一周增加9470人表現最佳，今年來的成長率也高達430.44%居冠，堪稱為今年台股ETF的人氣王。

據了解，00919的6月配息率高達11%，從6月16日除息以來台股高檔震盪，大盤從波段高點拉回整理，00919目前尚未填息，不過成交量每日均張維持在近4萬張，受益人也持續增加，根據00919最新投資組合計算，ETF持股股利率達到13%以上，因此，具備往後能持續高配息的條件。儘管台股從波段高點17334.98拉回到萬七走勢偏弱，但對存股族而言，反而是利多，目前正是逢低分批布局的好時點，穩健投資人可以台股精選高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機，存股族則可逢低增加存股張數與攤平持有成本。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，國人熱愛台股ETF是因為其波動度相對個股與大盤來的低，投資主題也多樣化，其中台股高息ETF是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，特別受青睞。每年6到9月是台股除息旺季，雖然影響大盤指數動能，但台股高息ETF在此期間將會陸續領到成分股的股息，若再搭配本身的「收益平準金」機制，高股利也不會因為未來受益人增加而被稀釋。台股短線雖震盪但後市不看淡，建議可精選後市易受資金青睞的標的，如：採預測殖利率選取成分股的高股息ETF、透過精準卡位半導體、航運類股或者是配置上述類股比重較高的ETF。整體而言，台股產業庫存逐漸恢復健康，以及下半年低基期紅利下，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。