老四川創辦人梁朝辰離世。（圖／民眾提供）

興櫃股連鎖餐飲集團老四川今（27日）發布重訊指出，創辦人兼執行長梁朝辰逝世，享年56歲。梁朝辰熱心公益，上月才剛連任高雄市義交大隊長，為人豪爽講義氣，驟逝消息讓各界相當震驚。

梁朝辰從高雄發跡，過去曾到大陸哈爾濱擔任婚攝，因緣際會下接觸麻辣鍋事業，集資向哈爾濱火鍋店「老四川」購買湯底配方，帶回高雄發展，從小店一路拓展成連鎖餐飲集團。

老四川現有3個品牌，包括老四川巴蜀麻辣燙、紅亭迴轉麻辣鍋、癮揪鍋物，共有14家實體門市、線上購物商城，以及客製代工的中央工廠。

過往梁朝辰就曾因為對員工相當大方登上媒體版面，只要公司賺錢就大方分享的理念，讓老四川快速茁壯，且老四川於2014年登錄興櫃時，都有發配股票給正職員工。

老四川2022年合併營收創8.69億元新高，稅後淨利0.92億元、每股盈餘（EPS）4.32元，雙登近3年高點，恢復疫情前水準。4月董事會決議，擬配息3元、配股0.5元，合計派利3.5元，維持歷年次高，盈餘配發率達約81.02％。老四川今日股價暫報69元，上漲近3%。