據香港《文匯報》報導，《中華人民共和國愛國主義教育法（草案）》26日首次提請十四屆大陸全國人大常委會審議。草案共5章38條，主要內容包括關於愛國主義教育的內涵目標、指導思想和總體要求、領導體制和工作原則、內容、部門職責、對象、實施措施、支持保障等。草案提出，「國家採取措施開展歷史文化教育和國情教育，增強香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞對國家和中華優秀傳統文化的認同，自覺維護國家統一和民族團結。」

報導稱，愛國主義教育的內容廣泛豐富，草案的規定涵蓋思想政治、歷史文化、國家象徵標誌、祖國大好河山、國家統一和民族團結、國家安全和國防、英烈和模範人物事跡等各個方面。同時，草案對開展鑄牢中華民族共同體意識教育、構築中華民族共有精神家園作出專門規定，並強調應當把弘揚愛國主義精神與擴大對外開放結合起來。

突出學校和家庭對青少年兒童教育

報導稱，草案第八條指出，愛國主義教育應當把弘揚愛國主義精神與擴大對外開放結合起來，堅持理性、包容、開放，尊重各國歷史特點和文化傳統，借鑒吸收人類一切優秀文明成果。草案還規定，網路信息服務提供者應當加強網路內容建設，製作、傳播體現愛國主義精神的網路信息，開發、運用新平台新技術新產品，生動開展網上愛國主義教育活動。

關於愛國主義教育的對象，草案在規定面向全體公民開展愛國主義教育的同時，突出學校和家庭對青少年和兒童的教育，並對公職人員、企業事業單位職工、村居民、代表性人士、教職人員和信教群眾、港澳台同胞和海外僑胞等不同群體的愛國主義教育，分別作出針對性規定。

草案明確，國家引導和支持宗教團體、宗教院校、宗教活動場所開展愛國主義教育，增進宗教教職人員和信教公民對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中方特色社會主義的認同。

草案強調，「國家採取措施開展歷史文化教育和國情教育，增強香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞對國家和中華優秀傳統文化的認同，自覺維護國家統一和民族團結。」國家加強與海外僑胞的交流，做好權益保障和服務工作，增進海外僑胞愛國情懷，弘揚愛國傳統。

法工委：以法治保障愛國主義教育

大陸全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉此前表示，愛國主義是中華民族精神的核心，是中國人民和中華民族同心同德、自強不息的精神紐帶。中共二十大報告明確提出要深化愛國主義教育。中國憲法明確規定，國家要在人民中進行愛國主義教育；公民有維護國家統一和全國各民族團結，維護祖國的安全、榮譽和利益的義務。

根據中共黨中央批准的立法工作安排，中央宣傳部和全國人大常委會法工委經過深入調查研究、廣泛徵求意見、反覆修改完善，形成了愛國主義教育法草案。

「制定愛國主義教育法，落實憲法規定，以法治方式推動和保障新時代愛國主義教育，對於振奮民族精神、凝聚人民力量，推進強國建設、民族復興，具有十分重大而深遠的意義。」臧鐵偉表示，將繼續通過各種管道、各種方式，徵集社會公眾的意見建議，修改完善好法律草案，宣傳闡釋好法律規定，更好地弘揚愛國主義精神。