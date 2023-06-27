傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津日前在俄羅斯發動軍事叛亂行動，吸引全世界焦點，雖然事件已告一段落，但各界討論度仍居高不下，竟有詐騙集團跟上此時事，建立「俄羅斯總統普丁」臉書帳號，稱瓦格納事件都是他一手策劃，讓網友全都傻眼，直呼「詐騙集團這次也太認真了吧」。

瓦格納集團發動兵變引發全球關注，普丁的態度也從消滅武裝暴動，轉為稱該集團大多成員都是愛國者，不再以消滅威脅的方式來進行，並准許該集團成員搬到白俄羅斯去。

然而此事件卻被詐騙集團盯上，在臉書上假冒「俄羅斯總統普丁」，發文稱瓦格納事件是他一手策劃，目的是在示範如何利用新聞操作國際股市，甚至說只看基本面和技術面的時代已經過去了，只有掌握權勢的人才能創造新聞，能夠創造新聞才能操作股市漲跌，能夠操作股市才能準確買在低點、賣在高點。

誇張的內容讓媒體人黃揚明都截圖，無言說「我懷疑這不是詐騙集團，這是惡搞」，網友也紛紛留言喊「詐騙集團這次也太認真了吧」、「果然是強人，連中文都會」、「現在詐騙集團比民代助理還跟得上時事」、「沒想到普丁的中文程度，比很多台灣年輕人好，最起碼沒有再在不分」。