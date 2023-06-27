演藝圈「＃metoo」運動延燒，藝人黃子佼日前在毀滅式爆料中，點名「賈」姓女星曾追他，被點名的藝人賈永婕因「姓氏之累」無奈否認，不過，賈永婕因其成立的「社團法人台灣永婕美少女慈善協會」一再被冒用成為詐團洗錢帳戶，台北地檢署3月24日將賈永婕不起訴後，因又有詐團利用協會銀行帳戶欺騙民眾先付500元訂金，再砸了1萬多元的貨到付款，沒想到收到的卻是假貨，賈永婕再遭松山分局送辦。台北地檢署27日再度不起訴賈永婕。

去年有民眾向警方報案，指被電信詐欺集團詐騙，要求其將款項匯至指定帳戶，警方調閱帳戶資料發現，赫然是賈永婕成立的「社團法人台灣永婕美少女慈善協會」帳戶，於是將協會負責人賈永婕依洗錢、詐欺罪移送北檢偵辦。

據檢方調查時，曾傳喚該協會的人員說明，該協會表示協會是社團法人，主要從事公公益勸募事項，過去在新冠疫情期間，還提供各界捐款，購買醫療器材捐贈醫護人員。檢方調查後認定協會遭詐團冒名，賈永婕涉嫌詐欺及洗錢罪嫌不足，今年3月24日將她不起訴處分。

不料，賈永婕上月在臉書上無奈發文表示，前陣子再次接到警局通知必須協助調查，只因又有詐騙集團利用「社團法人台灣美少女慈善協會」的銀行帳戶，欺騙民眾先付500元的訂金，再砸了1萬多元的貨到付款，沒想到收到的卻是假貨，目前已無從追溯，也讓賈永婕再呼籲：「大家千萬不要隨便買在來路不明的通路上買品牌商品，一分錢一分貨！」

松山分局二度將賈永婕移送北檢偵辦，檢察官調查後認定賈女協會遭詐團冒用，賈女罪嫌不足，今再將她不起訴處分。