Portland Trail Blazers star Damian Lillard and his agent Aaron Goodwin are meeting with the team today to discuss the franchise’s direction, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. pic.twitter.com/mUgEDzEbsw — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 26, 2023

職業生涯11年始終效力拓荒者，聯盟一線球星利拉德（Damian Lillard）卻和NBA冠軍畫不上等號，圍繞著他的交易傳言也越演越烈，根據《Bleacher Report》記者漢斯（Chris Haynes）引述相關人士消息，利拉德和經紀人今（27日）將和拓荒者高層會面，共同討論球隊未來的方向。

拓荒者在上季尾聲決定收起有傷在身的利拉德，試圖擺爛一搏提高選秀順位，果真讓他們拚到了今年選秀會的探花籤，這也讓利拉德抓緊機會向拓荒者發出暗示，表示自己不會陪伴年輕球員成長，希望拓荒者能透過這支探花籤組成爭冠陣容。

但在今年選秀會當中，拓荒者仍不顧自家球星的警告，選擇韓德森（Scoot Henderson）作為探花郎，尷尬的是，韓德森同樣也是主打控球後衛，身高也不滿190，拓荒者想讓他接班利拉德的意圖濃厚，無論裡子還是面子，利拉德都注定成為輸家。

拓荒者透過交易補強也是相當艱難的任務，利拉德剩下2年9442萬美元的合約要走，佔據了球隊大部分的薪資空間，另外打出明星數據的葛蘭特（Jerami Grant）要求大約，以及長約在身卻時常受傷的紐基奇（Jusuf Nurkic）都阻礙了球隊發展，經歷太多考驗與挫折的利拉德，自然不願再耗費2、3年的時間陪著新秀磨練。