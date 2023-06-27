端午連假期間，21歲吳姓男子騎著心愛的紅牌重機到壽山「跑山」，行經萬壽橋時刻意拉轉、翹孤輪吸引民眾搶拍，為了不讓鼓譟的群眾失望，還特地迴轉「再來一次」，下山沒多久就接到警局電話，除面臨高達3萬6000元罰單之外，還被依公共危險罪嫌送辦。

壽山平時除了造訪動物園、爬山的遊客外，也吸引許多車隊、改裝車愛好者上山「試車」，令附近住戶不堪其擾。

民眾發現，25日傍晚6點多時一名重機騎士在萬壽橋以「翹孤輪」的危險方式騎乘，立刻報警處理。警方調閱監視器畫面，循線通知車主到警局說明。吳男被通知、騎著重機到派出所報到時，還一臉疑惑。

吳姓男子除面臨高達3萬6000元罰單之外，還被依公共危險罪嫌送辦。（高市鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

警方查出，吳男來回騎乘萬壽橋2次，刻意以前輪懸空的「翹孤輪」方式行駛，一旁還有民眾吆喝、持手機拍照、錄影。除違反道路交通管理處罰條例第43條「危險駕車」、可處6000至3萬6000元罰鍰，另也依刑法公共危險罪嫌送辦。

鼓山分局在該路段取締違規車輛，鼓山派出所光是25日下午就在萬壽路計取締越級駕駛2件（可處1800至3600元）、擅自增減或變更原有規格12件（可處900至1800元）、違規迴車6件（可處600至1800元）等共計20件違規，另外還有16部車輛排氣管噪音過大，蒐證後函請環保局裁處。

鼓山分局長陳奕良強調，分局將不定期與環保、監理機關進行聯合稽查，取締違規車輛，維護用路人安全及居民權益。同時也感謝「追焦手」協助蒐證，讓這些危險駕駛無所遁形。