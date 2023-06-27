據大陸國家郵政局微信公眾號消息，監測數據顯示，截至24日，今年大陸快遞業務量已達600億件，比2019年達到600億件提前了172天，比2022年提前了34天。

觀察者網報導，6月份以來，大陸多個電商平台陸續啟動年中促銷活動，帶動快遞業務量的新一輪增長。有數據顯示，6月1日至18日電商大促銷期間，快遞日均業務量突破4億件，市場規模進一步擴增。

以廣東為例，除了傳統電商大促外，粵港澳大灣區消費季、國際消費品博覽會、廣交會、流花國際服裝節等系列活動，帶動了快遞企業的業務量增長，快遞業務量連續3個月在28億件以上，業務收入重回兩位數增長，呈現強勁增長態勢。

報導指，快遞企業抓住發展機遇，大力提升數位化運營水準，優化中轉和派送流程，加快運用全自動分揀、無人倉、無人車、無人機等設備和技術，既保障了電商大促又完成了產能升級。在保持良好運行態勢的同時，快遞業還積極拓展新業務、挖掘新需求，助力恢復和擴大消費。

入夏以來，荔枝、櫻桃、小龍蝦、霜淇淋、預製菜等產品寄遞需求激增，快遞企業加大冷鏈設備設施投入，推動包裝更規範、運輸陸空結合，開通綠色通道，優鮮派送、保鮮送達，提供延伸至產銷兩端的一站式綜合服務解決方案；在湖北潛江，快遞小哥將一箱箱鮮活的小龍蝦打包裝車，通過冷藏冷運幹線車直發分撥中心，並通過航空貨運直發國內主要城市，實現了從田間直達餐桌。

郵政快遞企業還打造「快快合作」共配進村、「郵商合作」專配進村等模式，在大陸多地建立了「市區有分揀、鄉鎮有中心、村村有服務」的縣鄉村三級寄遞物流配送體系，將更多的生鮮農產品從鄉村運抵城市。

在助力國內消費市場加快恢復的同時，快遞企業還持續完善境外樞紐、地面網路、海外倉布局，建設新型外貿物流網路體系，積極服務跨境消費市場。據不完全統計，截至目前，快遞企業的海外倉布局已覆蓋北美、歐洲、東南亞、中東和大洋洲等地區，並通過打通海外幹線布局和末端配送，國際供應鏈網路觸達世界各個國家和地區。